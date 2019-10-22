Секретарь пленума Верховного суда рассказал о пользе судебных примирителей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Судебные примирители выгодны государству и одновременно помогут разгрузить работу судов, считает секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов.

"У них будет специальная комната в зданиях судов. Вообще, в нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения. Необходимо сделать все для того, чтобы судьи не занимались излишней нагрузкой - медиаторы, судебные примирители и какие угодно еще варианты, - подчеркнул Момотов, отвечая на вопрос ТАСС по завершению заседания пленума, где стороны рассматривали проект регламента примирительных процедур. - И главной должна быть комната для судебного примирения, где стороны встречаются, договариваются. А суд - уже только крайний случай".

На вопрос об оплате работы судей в отставке, выступающих в роли судебных примирителей по гражданским, арбитражным и административным спорам, он заметил, что необходимо определить "сколько будет стоить условно один трудодень судебного примирителя".

"Один день работы суда стоит 70-80 тыс. рублей. Тем более, когда дело рассматривают трое судей. Судебный примиритель будет стоить гораздо меньше. Допустим, адвокат по назначению в среднем получает в день 3 тыс. рублей. Пусть даже работа судебного примирителя будет стоить 7 или 8 тыс. рублей, в любом случае для страны это выгодно. Выгодно чтобы спором занимался судебный примиритель, а не судья", - считает он. "Это настоящая экономика правосудия", - заметил Момотов.

Хотя процедура медиации (с участием приглашаемого сторонами частного медиатора) в судах была введена в 2010 году, как признал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, пока в российском правосудии она работает недостаточно. В 2018 году она применялась в арбитражных судах по 26 спорам, в первом полугодии 2019 года - всего по шести. С 25 октября законодательно вводятся еще две примирительные процедуры - переговоры и судебное примирение. Для судебного примирения будут привлекать судебных примирителей, в роли которых будут выступать судьи в отставке, а достигнутое мировое соглашение будет утверждаться судом. Мировое соглашение может быть достигнуто на любом этапе, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях - утверждая его, судьи будут отменять вынесенные судебные акты и прекращать производство по делу. По новым нормам, в случае неисполнения условий мирового соглашения, утвержденного судом, суд выдает исполнительный лист по ходатайству одного из участников соглашения.