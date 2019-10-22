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Письма Эйнштейна против использования атомной бомбы выставили на аукцион в Нью-Йорке

Стартовая цена лота составила $15,5 тыс.

ТАСС, 22 октября. Четыре письма Альберта Эйнштейна, в которых физик-теоретик призывает никогда больше не допустить применения атомной бомбы, выставлены на аукцион Bonhams в Нью-Йорке за £12 тыс. ($15,5 тыс.). Об этом сообщает во вторник газета Daily Express.

В 1939 году Эйнштейн поставил подпись под письмом группы ученых президенту США Франклину Делано Рузвельту, в котором указывалось на опасность создания атомной бомбы в Германии и необходимость проведения широкомасштабных исследований в этой области в Америке. Через семь лет Эйнштейн, потрясенный последствиями использования ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, назвал его страшной угрозой человечеству в письмах бизнесмену Кливленду Доджу.

Этот предприниматель стал одним из сторонников движения против оружия массового уничтожения после создания в 1946 году по инициативе физика-теоретика Чрезвычайного комитета ученых-ядерщиков с целью "предотвращения подобных трагедий в будущем".

"На карту поставлена судьба нашей цивилизации", - отмечает Эйнштейн в одном из писем Доджу, датированном октябрем 1946 года.

По словам представителя Bonhams, ученый "был просто ошеломлен применением атомной бомбы". В этом важном собрании писем, выставленных на торги семьей Додж, отражена "кризисная ситуация в Америке и в мире", добавил он.

Альберт Эйнштейн (1879-1955) - один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 научных работ. Он разработал в 1905 году специальную теорию относительности, в 1907-1916 годах - общую теорию относительности, работал над проблемами космологии и общей теории поля. В 1921 году удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1933 году после прихода к власти в Германии нацистов Эйнштейн эмигрировал в США. В послевоенный период Эйнштейн стал одним из основателей Пагуошского движения ученых, выступающих за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество.

Теги
СШАЭйнштейн, Альберт
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