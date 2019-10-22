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Обеспечение безопасности на акциях экоактивистов в Лондоне обошлось в £21 млн

Эта сумма является предварительной и, вероятно, еще возрастет после подсчета всех расходов

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Обеспечение мер безопасности во время проведения в середине октября в Лондоне двухнедельных акций протеста, организованных сторонниками экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), обошлось лондонской полиции в сумму не менее £21 млн (около $27 млн). Об этом, как сообщила радиостанция LBC, объявила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

Она отметила, что эта сумма является предварительной и, вероятно, еще возрастет после подсчета всех расходов. Во время акций, парализовавших транспортное движение в нескольких районах британской столицы, были задержаны более 1,8 тыс. манифестантов, 164 из которых уже предъявлены обвинения. Демонстранты требовали от властей принятия мер по противодействию глобальным климатическим изменениям.

В понедельник газета Evening Standard сообщила о намерении активистов движения организовать в декабре новые акции. Местами их проведения, предположительно, станут Трафальгарская площадь и Оксфорд-стрит в центре города.

Движение Extinction Rebellion, основанное в 2018 году, провозгласило своей целью привлечение внимания властей к проблеме изменения климата и побуждение правительства - посредством проведения акций протеста - к принятию действенных мер по решению этой проблемы. Акции движения уже прошли в 60 городах мира.

В апреле сторонники движения на протяжении двух недель блокировали транспортное сообщение в Лондоне, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи. В ходе тех протестов были задержаны более тысячи манифестантов.

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Великобритания
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