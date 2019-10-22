РГО подготовит широкоформатный фильм об истории открытия российской Арктики

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Широкоформатный фильм об истории открытия российской Арктики подготовит кинодокументалист, путешественник Леонид Круглов. В фильм войдут уникальные кадры, полученные в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаге Земля Франца-Иосифа, прошедшей с 15 августа по 27 сентября этого года, рассказал режиссер на пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре ТАСС.

"Больше года назад мы затеяли очень большой проект, хотим создать большое кинополотно, рассказывающее об истории открытия российской Арктики, самых удаленных, труднодоступных наших территорий. Перед этим мы сделали проект "Великий северный путь" [об исследователе Сибири и первооткрывателе пролива между Азией и Северной Америкой Семене Дежневе] - это материковые территории, а теперь перешли к тем местам, которые в средние века назывались краем земли, Новой землей, были неведомыми для поморов и других путешественников", - рассказал Круглов, в экспедиции он возглавил медиагруппу РГО.

По словам режиссера, получено около 400 часов исходного материала. "Снималось очень много и подробно - каждая высадка на острова, каждое исследование, потому что никогда не знали, чем все закончится, в любой момент могли найти что-то уникальное, поэтому старались все фиксировать. Надеюсь, что экспедиции и наша работа будут продолжены. Я уверен, нас ждут интересные находки и большое широкоформатное кино, которое пойдет в кинотеатрах", - сказал Круглов.

Нередко участники экспедиции попадали в опасные ситуации. В ходе пресс-конференции был показан ролик с моментом нападения моржихи на резиновую лодку исследователей. Моржиха пробила лодку клыками в трех секциях из пяти. На сильно сдувшейся лодке участники добрались до острова, и к ним подоспела помощь от спасательно-буксирного судна "Алтай" ВМФ России, на котором путешествовала экспедиция. Ни люди, ни животные не пострадали, подчеркнул Круглов.

Наблюдения за китами

Как отметил руководитель научной группы РГО в экспедиции Иван Мизин, исследователи смогли собрать большое количество научного материала, изучить современное состояние видового и биологического разнообразия, о китообразных Земли Франца-Иосифа.

"Это беспрецедентно, когда группа исследователей больше месяца находилась на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. За последние 30 лет у нас были три длительных экспедиций, но такого количества дней на архипелаге еще ни одна не провела. Это позволило собрать большое количество материала, потому что в Арктике сложно получить важные результаты наскоком", - сказал Мизин.

Сведения, собранные о китах, особенно важны для науки, национального парка "Русская Арктика" и для добывающих компаний, добавил он. "По утвержденной научной методике нам удалось собрать данные по состоянию и распределению редких видов китообразных. У нас получились интересные данные, например, по гренландскому киту. Наше понимание, и национального парка сильно изменилось, мы теперь по-другому будем подходить к сохранению этих видов, к возможности их демонстрации туристам. Информация также очень важна для добывающих компаний, поскольку добыча углеводородов и в Баренцевом море, и на шельфе растет", - сказал Мизин.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа была анонсирована президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Участники экспедиции, в частности, провели в Арктике ряд уникальных экспериментов, в том числе отправили письма в бутылках и создали склад продуктов для долгого хранения, который должен быть открыт через 50 лет. Также благодаря экспедиции на картах появится ряд новых объектов, например, новый остров в заливе Гунтера.