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Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

Основанием отмены послужило то, что доводы защиты о неисправности автобуса под управлением Тихонова суд первой инстанции не учел

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, который в 2017 году въехал на автобусе в переход станции метро "Славянский бульвар", из-за того, что суд первой инстанции не учел доводов подсудимого о неисправности транспортного средства. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Основанием для отмены [приговора] послужило то, что судом первой инстанции не были рассмотрены и оценены доводы стороны защиты подсудимого об имевшихся, по их мнению, неисправностях автотранспортного средства", - сказала она.

Суд отправил дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд, фигурант был отпущен из-под стражи под домашний арест.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Тихонов, управляя автобусом ЛиАЗ, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход у метро. В результате четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. По его словам, он не нарушал правила дорожного движения, а ДТП произошло из-за неисправного технического состояния автобуса.

19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к четырем годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек. При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, предоставив им право обратиться в суд с иском в рамках гражданского судопроизводства.

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