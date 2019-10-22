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Кадыров установил рекорд по организации рекордов

Рамзан Кадыров организовал и присутствовал на наибольшем количестве рекордов за год

ГРОЗНЫЙ, 22 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как руководитель региона, который организовал и присутствовал на наибольшем количестве рекордов за год. Об этом написал председатель парламента республики Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

"В ближайшее время Рамзану Ахматовичу вручат сертификат Книги рекордов как главе региона России, организовавшему и присутствовавшему на наибольшем количестве рекордов за один год", - написал Даудов.

Он напомнил, что в Чечне весной был зафиксирован рекорд России, в котором также принял участие Кадыров.

"В апреле 2019 года Книга зафиксировала в Чеченской Республике рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде. В этом событии участвовало более 1200 всадников. А сам поход возглавлял Рамзан Ахматович", - отметил Даудов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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