В Волгограде на храме Александра Невского установят купол весом 46 тонн

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Главный купол весом 46 тонн на соборе святого Александра Невского, который строится в Волгограде на месте уничтоженного в 1932 году храма, установят в середине ноября. Такого тяжелого и крупного сооружения нет ни на одном из волгоградских церквей и соборов, сообщил ТАСС пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов.

Заказчиком строительства выступает Волгоградская епархия. Попечительский совет возведения храма возглавляет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, собор строится исключительно на добровольные пожертвования. К возведению храма приступили в 2016 году, окончание строительства планируется на 2021 год, оно будет приурочено к празднованию 800-летия князя Александра Невского.

"Подобного купола ни по размерам, ни по весу нет ни на одном из волгоградских храмов, это определенно будет купол-рекордсмен", - сказал Иванов.

Заместитель гендиректора компании "Приволжтранстрой", которая выступает подрядчиком работ, Александр Гаврюченков, уточнил размеры 46-тонного сооружения - высота около 10 метров, диаметр более 20 метров. "Его разделят на 24 или 32 элемента и уже в середине ноября доставят в Волгоград автомобильным транспортом из Волгодонска Ростовской области. Из-за такого веса будем устанавливать купол тоже частями, а не целиком, как предыдущие четыре купола, установленные ранее на малых башнях и одного на звоннице",- рассказал Гаврюченков, уточнив, что строительная часть 58-метрового собора готова на 90%, в декабре будет закончена кирпичная кладка и смонтирован главный купол с крестом.

Планируется, что в мае 2021 года состоится торжественное открытие собора, добавил Гаврюченков. "Никаких отставаний от графика нет", - сказал он.

Масштабный проект

В Волгограде еще не было такого масштабного благотворительного проекта, его стоимость предварительно составляет 1 млрд рублей. "Стоимость всего проекта - около 1 млрд рублей, однако окончательные сметные расчеты не сформированы. Что-то пытаемся удешевить, но появляются и новые пожелания от епархии, потому что это будет кафедральный собор, епархия хочет более достойное внутреннее убранство сделать, чтоб было на века", - рассказал Гаврюченков.

Собеседник отметил, что основная часть средств поступает от спонсоров - крупных компаний и банков, "активную работу в этом проводит глава попечительского совета губернатор Бочаров". Также вблизи строительной площадки местная епархия поставила киоск, где принимаются добровольные пожертвования от жителей и гостей города. Причем, по желанию благотворителей имена пишутся затем на кирпичах, из которых строители возводят храм.

По образу и подобию уничтоженного храма

"Этот собор является уникальным, его внешний вид практически полностью воссоздан <...> по образу и подобию того храма, который был раньше", - сказал Гаврюченков, отметив, что изменения все-таки есть, они обусловлены современными требованиями безопасности.

По данным Волгоградской епархии, в Царицыне (так до 1925 года назывался Волгоград) собор Александра Невского строили с 1901 по 1916 годы, в 1932 году он был взорван. Несколько кирпичей и фрагментов облицовочной плитки, оставшиеся после взрыва, были обнаружены при строительстве в 2004 году Александровской часовни вблизи стройки нынешнего собора.

Вблизи собора Александра Невского в начале прошлого века был разбит Александровский сад. "Мы сейчас проектируем сквер вблизи строящегося храма. Однако задачи воссоздать именно тот Александровский сад, который был, нет",- сказал собеседник. По замыслу, это будет современный сквер с амфитеатром, вдоль дорожек предусмотрено устройство площадок с информационными стендами (лайт-боксы) с информацией об истории Волгограда. Там же расположатся открытые библиотеки бумажного и электронного формата (скачивание книг с QR-кодов).

Всем миром

Мастер участка Артем Кондратьев рассказал ТАСС, что из примерно 100 рабочих, которые ежедневно задействованы в настоящее время на строительстве собора, это представители разных конфессий. "Здесь представлены несколько религий, основные - православные и мусульмане. Ну а почему нет, православные ведь тоже мечети строят <…>",- отметил Кондратьев.

Он уточнил, что на соборе уже установлены 18 колоколов, начиная с 12-тонного и заканчивая самым маленьким - весом в 4 кг. Они уже звонили на праздники,ими управляют четыре звонаря.

Андрей Бочаров ранее отмечал, что воссоздание храма ведет к восстановлению исторической справедливости, возвращает всей Волгоградской области духовный центр, примиряет и объединяет людей общим делом и демонстрирует преемственность поколений.

24 июня 2014 года президент России подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".