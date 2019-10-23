Участники саммита Россия - Африка обмениваются кулинарными традициями

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Российские и зарубежные шеф-повара проводят для гостей форума Россия - Африка мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни, гости, в свою очередь, знакомят участников форума с гастрономическими брендами своих стран. В программе также - различные экскурсии, наибольшим спросом из которых пользуется псещение олимпийских объектов в Сочи.

Соус из краснодарского лука и кенийский чай

Так, все желающие на саммите могут узнать, например, как приготовить соус из краснодарского лука или оригинальное блюдо из картофеля. Такие мастер-классы, организованные Российским экспортным центром, проводят на специальном стенде в выставочной части форума, который проходит в парке науки и искусства "Сириус". Кроме того, участники форума могут попробовать кубанские вина, квас и другие напитки.

Представители Российского экспортного центра рассказывают гостям о потенциале и карте российского экспорта. Гостям дарят тульские пряники, открытки с красивейшими городами России, значки в форме красного сердца бренда Made in Russia.

Гости из африканских стран также приехали в Россию не с пустыми руками. Например, представители Кот-д'Ивуара привезли на форум лучшие какао-бобы, а представители Кении угощают знаменитым высокогорным чаем.

"Это мой первый визит в Россию, и я вижу здесь очень много возможностей. Мы приехали с проектами, стараемся развивать нашу страну. У нас есть несколько проектов в различных сферах, и мы надеемся на партнерство с Россией, чтобы совместно развивать нашу страну", - рассказал ТАСС представитель Кении Джозеф Ротич.

Олимпийское наследие

Записаться на экскурсии по городу-курорту участники форума Россия - Африка могут на специальных стойках. По данным организаторов, наибольшим интересом у гостей пользуется посещение олимпийских объектов, Красной Поляны и Розы Хутор. Проводить экскурсии будут на русском и английском языках.

К знакомству с достопримечательностями располагает и погода. Температура воздуха в Сочи в среду достигает 20-22 градусов, солнечно.

Участники саммита говорят, что им очень нравится в России. Так, представитель агентства по привлечению инвестиций Демократической Республики Конго Жизель Тшамала рассказала ТАСС, что в Сочи делегацию встретили очень тепло и дружелюбно.

"Мы приехали сюда, чтобы продвигать наши ключевые секторы экономики, чтобы российские инвесторы могли вести бизнес <…>. Промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. У нас много возможностей в этих секторах экономики", - сказала она.