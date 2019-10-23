Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство журналистов в ЦАР
Обновлено 

Путин и президент ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов в республике

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на встрече в Сочи подтвердили настрой на завершение расследования произошедшего год назад убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, [расследование этого преступления] обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании. Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве", - сказал он.

Российские журналисты были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики. По данным СК, журналисты были убиты с целью ограбления.

В августе 2019 года в МИД РФ сообщили, что расследование этого убийства продолжается, к организаторам данной поездки есть много вопросов. Так, по данным ведомства, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы.

Радченкo, Джемаль, Расторгуев работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Кроме того, указали в МИД РФ, лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы трагические последствия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЦАРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТуадера, Фостен-АрканжУбийство журналистов в ЦАР
Реклама на ТАСС
Кантовский конгресс пройдет в Калининграде в год 300-летия со дня рождения философа
Ожидается, что участие в мероприятии примут ведущие мировые философы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС