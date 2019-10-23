Путин и президент ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов в республике

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на встрече в Сочи подтвердили настрой на завершение расследования произошедшего год назад убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, [расследование этого преступления] обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании. Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве", - сказал он.

Российские журналисты были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики. По данным СК, журналисты были убиты с целью ограбления.

В августе 2019 года в МИД РФ сообщили, что расследование этого убийства продолжается, к организаторам данной поездки есть много вопросов. Так, по данным ведомства, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы.

Радченкo, Джемаль, Расторгуев работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Кроме того, указали в МИД РФ, лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы трагические последствия.