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В Петербурге запустили проект по переработке пищевых отходов в ресторанах

При успешной реализации планируется расширить географию проекта на всю Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по переработке органических и неорганических отходов запустили в 10 ресторанах Петербурга, которые получили специальное оборудование. Проект в будущем планируется распространить на другие кафе города, а опыт использовать по всей России, сообщила в среду журналистам заместитель председателя комитета "Деловой России" по природопользованию и экологии, координатор проекта Наталья Беляева.

"У нас сейчас в данный момент в проекте 10 ресторанов. Мы должны в первую очередь предотвращать образование отходов. Как это сделать? Может быть, пересмотреть меню, свои закупки - нет ли там чего-то лишнего? Использовать в большой степени локальные продукты, чтобы сократить негативное воздействие на экологию автотранспорта, который доставляет эти продукты", - сказала Беляева на презентации проекта в одном из ресторанов Петербурга.

Следующим этапом станет сортировка: неорганические упаковочные отходы должны отправляться на вторичную переработку, органические отходы рестораны смогут перерабатывать сами на специальном оборудовании. Сейчас есть возможность делать это двумя методами: измельчение и высушивание для получения биомассы, а также компостирование с бактериями.

"Благодаря ресторанам, которые согласились участвовать в проекте, мы будем оценивать продукт, который будет получаться в результате утилизации органической фракции, а также упаковочной фракции. Оценив эти продукты, мы дадим рекомендации по области их применения", - пояснила Беляева.

Она добавила, что в перспективе будет оценен экономический эффект: какие затраты потребуются на переработку, чтобы ресторанный бизнес не терял деньги. Проект поддержали правительство Петербурга и комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, отметила Беляева.

"Требуется современная переработка отходов, потому что ресурсы полигонов ТБО не безграничны. Если у нас удачно будет реализован этот проект, который сможет показать правильную переработку пищевых отходов, который сможет показать, что на этой переработке можно зарабатывать, мы сможем тиражировать этот проект не только в Санкт-Петербурге, этот проект пойдет у нас по всей России", - сказала журналистам вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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