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В Чехии осквернили памятник Красной армии

Акт вандализма резко осудил мэр Остравы Томаш Мацура, этот монумент является памятником национальной культуры Чехии

ПРАГА, 23 октября. /ТАСС/. Памятник Красной армии, установленный в Садах Коменского в центре города Острава на северо-востоке Чешской Республики, в среду был облит красной краской. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Сигнал об осквернении памятника поступил в муниципальную полицию в 07:00 по среднеевропейскому времени (08:00 мск). Об акте вандализма сообщил прохожий. Правоохранительные органы ведут поиск неизвестных злоумышленников.

Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии. Местные власти приступили к работе по его очистке от краски. Муниципальной полиции отдан приказ усилить патрулирование в месте установки памятника.

Акт вандализма резко осудил мэр Остравы Томаш Мацура. "Какие-то "герои" под покровом темноты облили и изрисовали красной краской памятник Красной армии. Мне стыдно за них! Они продемонстрировали собственную трусость, незнание истории и неуважение к воинам-освободителям, которые погибли при освобождении Остравы и останки которых здесь погребены", - написал политик в Twitter.

Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город шли в течение почти двух месяцев и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.

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Чехия
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