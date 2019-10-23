Операторы персональных данных выплатят штрафы на 2,6 млн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Операторы персональных данных оштрафованы на общую сумму в 2,6 млн рублей по итогам проверок Роскомнадзора за девять месяцев 2019 года. Об этом в среду сообщается на сайте Роскомнадзора.

"По итогам принятых мер составлено четыре тысячи административных протоколов, наложено штрафов на сумму 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны операторов персональных данных было выявлено 1,9 тыс. нарушений, наиболее частым стало представление в уполномоченный орган уведомления об обработке данных с неполными или недостоверными сведениями. По результатам проверок также выявлено 456 нарушений законодательства о персональных данных в интернете. Чаще всего такие нарушения допускали учреждения здравоохранения, государственные и муниципальные органы, образовательные учреждения и другие.

"В вышеперечисленных организациях наиболее частым нарушением стало непринятие оператором мер по опубликованию на сайтах или обеспечению неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к 1097 интернет-страницам, где незаконно распространялись персональные данные.