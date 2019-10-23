На ремонты и благоустройство школ и детсадов направят более 900 млн рублей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют направить 925 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений образования в 2020 году. Впервые деньги будут выделены на обеспечение антитеррористической безопасности объектов, сообщила в среду министр финансов края Лариса Калинченко.

"Укрепление материально-технической базы образовательных организаций <…> это пять направлений, всего из краевого бюджета предлагается направить на эти цели 925 млн рублей в 2020 году, практически миллиард рублей. 2020 год станет последним годом, когда мы предлагаем предоставлять субсидии на замену окон. Зато появляется новая позиция - обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования", - сказала она при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год и плановый период в краевом правительстве.

Также деньги будут направлены на проведение ремонтов в образовательных учреждениях, замену кровель, благоустройство дворов. Новым направлением для региона станет и программа оснащения оборудованием предметных кабинетов, финансирование составит 200 млн рублей. "Приведу пример - одна школа, три кабинета, 11 млн рублей. Это чтобы все понимали, что это не просто закупка новых мензурок и колб, а оснащение самым современным оборудованием и наглядными материалами", - пояснила журналистам Калинченко.

В общей сложности на государственную программу "Развитие образования в Ставропольском крае" в 2020 году планируется направить порядка 26 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в 2019 году. "Что касается укомплектования предметных кабинетов, то не менее 20 школ будут оборудованы новыми кабинетами биологии, физики, химии. Это существенно изменит качество образования. Считаем, что в перспективе мы сможем укомплектовать новым оборудованием все школьные кабинеты в Ставропольском крае", - сказал журналистам министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.

В среду правительство Ставропольского края утвердило проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период, документ будет передан в парламент региона. Доходы Ставрополья на 2020 год запланированы в объеме 119,3 млрд рублей, расходы - 120,5 млрд, объем государственного долга - на уровне 30,9 млрд рублей.