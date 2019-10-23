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Врачи в Дагестане впервые удалили гематому головного мозга без трепанации

Специалисты провели операцию с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Врачи Республиканской клинической больницы Дагестана впервые провели операцию по удалению внутримозговой гематомы без трепанации черепа. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского Минздрава.

"Врачи <...> прооперировали пациентку с внутримозговой гематомой, возникшей в результате инсульта. Используя новейшую методику, врачи удалили гематому эндоскопически, то есть без трепанации черепа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, операцию провели с помощью видеоэндоскопической стойки и навигационной системы. "Преимущество данной методики в том, что она занимает меньше времени, менее травматична для пациента, проходит легче и послеоперационное восстановление, которое протекает, как правило, без осложнений", - добавили в пресс-службе.

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