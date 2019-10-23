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Дело Эдварда Сноудена

Сноуден считает, что он "попал в ловушку", оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ отметил, что он критически настроен по отношению к российским законам о слежке

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.

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"Я давно уже выступал с критикой российского правительства, - заявил он в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, доступном на YouTube. - Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России".

"Трудно находиться в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России", - утверждал он. - Это трудно, но необходимо".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Теги
Дело Эдварда СноуденаРоссияСноуден, Эдвард
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