Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил в суде, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже против РФ гражданин США и ряда других государств Пол Уилан заявил, что ему угрожал пистолетом сотрудник СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему ареста.

"Я требую отвода прокурора из процесса. Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет", - сказал Уилан.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.