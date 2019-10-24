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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: почти половина россиян считают ООН устаревшим форматом сотрудничества

Этого мнения придерживаются 48% граждан страны
Дискуссия 74-й сессии Генассамблеи ООН Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дискуссия 74-й сессии Генассамблеи ООН
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Почти половина (48%) участников опроса ВЦИОМ считают, что Организация Объединенных Наций (ООН) является устаревшим форматом сотрудничества для решения международных проблем, обратного мнения придерживаются 23% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Почти половина россиян (48%) считают ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами для решения подобных проблем и говорят о необходимости нового формата. <…> При этом каждый десятый (8%) утверждает, что такие международные организации, как ООН, не нужны вовсе - чаще 35-44-летние респонденты (11%). Каждый пятый (23%), наоборот, полагает, что ООН - эффективный формат сотрудничества для решения проблем, преимущественно молодые люди 18-24 лет (47%)", - говорится в сообщении.

Две трети (66%) опрошенных россиян слышали об ООН и правильно расшифровали аббревиатуру, хорошо о деятельности организации знают 16% респондентов. Впервые же услышал это название каждый десятый опрошенный (11%). Отвечая на вопрос об эффективности деятельности ООН, большинство респондентов оценили как успешное выполнение трех задач организации: оказание гуманитарной помощи беженцам и нуждающимся (47%), защиту культурного достояния народов мира (44%), содействие равноправию мужчин и женщин, больших и малых народов (36%).

Об эффективности борьбы организации с ВИЧ и СПИДом и другими эпидемиями мнения россиян разделились (34% назвали работу успешной, столько же придерживаются противоположного мнения), примерно поровну они разделились и касательно предотвращения распространения ядерного оружия (36% против 41%). Вместе с тем среди опрошенных преобладает мнение, что ООН не справляется с такими задачами, как содействие социальному прогрессу и борьба с бедностью (66% против 13% считающих деятельность эффективной), решение проблемы наркотиков (62% против 18%), урегулирование конфликтов в отдельных точках мира (54% против 27%), борьба с международным терроризмом (53% против 33%), глобальное решение проблемы изменения климата (48% против 21%).

Отвечая на вопрос об участии России в ООН, почти половина (49%) респондентов посчитали, что участие в организации является важным инструментом влияния страны на мировые процессы, треть (33%), напротив, считают членство РФ в ООН пустой формальностью.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 октября. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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