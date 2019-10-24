Фонд социального страхования перешел на цифровой контроль за исполнением госконтрактов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) запустил цифровой контроль за исполнением государственных контрактов во всех 85 регионах России, сообщает в четверг пресс-служба Фонда.

"В 2018 году мы запустили программу в пилотном режиме в целях повышения эффективности мониторинга и контроля исполнения контрактов региональных отделений Фонда на примере закупок на поставку услуг. По итогам было принято решение перейти не нее, в том числе по контрактам на поставку товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Фонда пояснили, что теперь все документы в системе отображаются в электронном формате, фиксируются сроки поставки, доступен мониторинг закрывающих документов и другие функции.

"Также действует система уведомлений, которая заблаговременно оповещает ответственную сторону о необходимости совершения тех или иных регламентных действий в процессе исполнения обязательств по контракту. Обмен документами происходит полностью в электронном виде и со 100% юридической значимостью", - уточнили в пресс-службе.