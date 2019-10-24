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Посол России призвал власти Молдавии соблюдать права русскоязычных граждан

Олег Васнецов отметил, что необходимо законодательно закрепить статус русского языка как инструмента межнационального общения и сохранить учебные заведения с русским языком обучения

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов обратил внимание на необходимость соблюдения прав русскоязычных граждан страны на встрече с новым главой Агентства межэтнических отношений Молдавии Николаем Рэдицей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы дипломатического ведомства в Facebook.

"Посол России акцентировал внимание на необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения", - отметили в пресс-службе.

За сужением сфер применения русского в Молдавии стоят проевропейские партии и политики, выступающие за объединение с Румынией. Конфликтная ситуация возникла летом 2018 года, когда Конституционный суд признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года, в соответствии с которым за русским закреплялся статус языка межнационального общения. Тогда в Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.

Теги
РоссияМолдавия
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