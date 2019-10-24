ГД поддержала законопроект о компенсациях заключенным при нарушении условий содержания

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о праве заключенных на компенсацию за нарушение условий их содержания под стражей.

Согласно тексту, компенсация будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета на основании судебного решения. Согласно пояснительным материалам, обращения заключенных за компенсацией будут рассматриваться в порядке, установленном в Кодексе административного судопроизводства РФ "ввиду того, что первоочередной задачей суда является установление, имело ли место нарушение условий содержания под стражей в исправительных учреждениях".

"Компенсация за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий", - говорится в тексте законопроекта. При этом оговаривается, что решение о выплате "не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц", ответственных за условия содержания под стражей.

Законопроектом установлены конкретные требования к исковому заявлению, а также к итоговому решению суда. Решение о выплате компенсации исполняется в 90-дневный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ. Кроме того, гражданам дается право в течение 180 дней после вступления законопроекта в силу обратиться в российский суд в связи с нарушением условий заключения в случае, если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вынес решения по аналогичному иску.

Одновременно с этим Госдума приняла в первом чтении сопутствующий законопроект, который устанавливает с 1 января 2020 года размер госпошлины в размере 300 рублей, взимаемой при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей или в исправительном учреждении.

Как заявил ранее замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, речь идет о создании "национального компенсаторного механизма возмещения вреда, причиненного ненадлежащими условиями в местах лишения свободы". По его словам, этот законопроект является примером того, как Россия может в национальной юрисдикции разгрузить ЕСПЧ и взять на себя большую часть дел, которые могут быть разрешены эффективно собственной судебной системой.