Абызов заявил, что его сын уехал в США

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.

"Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США", - сказал Абызов в Басманном суде, который рассматривает вопрос о продлении его ареста.

Абызов рассказал, что все его активы арестованы, и он не может платить алименты. "Все мои активы арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги дети, и я не могу выплачивать им алименты", - сказал обвиняемый.

Он в очередной раз заявил о своей невиновности. "За время моей карьеры были созданы сотни рабочих мест и выплачены миллиарды налогов. Теперь я семь месяцев нахожусь в "Лефортово" с людьми, которые обвиняются в терроризме", - сказал он, попросив о смягчении меры пресечения.

Басманный суд Москвы продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру.