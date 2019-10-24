Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Абызов заявил, что его сын уехал в США

Экс-министр рассказал, что ребенка могли изъять органы опеки

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Уголовные дела в отношении экс-министра Михаила Абызова. Факты

"Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США", - сказал Абызов в Басманном суде, который рассматривает вопрос о продлении его ареста.

Абызов рассказал, что все его активы арестованы, и он не может платить алименты. "Все мои активы арестованы, на иждивении у моей бывшей супруги дети, и я не могу выплачивать им алименты", - сказал обвиняемый.

Он в очередной раз заявил о своей невиновности. "За время моей карьеры были созданы сотни рабочих мест и выплачены миллиарды налогов. Теперь я семь месяцев нахожусь в "Лефортово" с людьми, которые обвиняются в терроризме", - сказал он, попросив о смягчении меры пресечения.

Басманный суд Москвы продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей бывшему министру.

Теги
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Реклама на ТАСС
Главе Пермского края внесли представление после проверки реализации программы капремонта
В прокуратуре установили, что региональный оператор не контролировал своевременность и качество оказания услуг со стороны подрядчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС