Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Путин пошутил, что должен часть своей зарплаты ас-Сиси за помощь на саммите в Сочи

Президент также отметил, что на мероприятии была создана абсолютно уникальная атмосфера

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил большую роль, которую сыграл Египет и президент этой страны Абдель Фаттах ас-Сиси в подготовке и проведении саммита Россия - Африка.

"Я, без всякого преувеличения, хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы сейчас работаем, наверное, и не было бы", - сказал российский лидер, подводя итоги саммита. Выступление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Кроме всего прочего, как видите, на протяжении всего дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе", - сказал Путин. "Мне придется с ним зарплатой своей поделиться, потому что взял часть моих обязанностей", - добавил он с улыбкой, вызвав смех и среди участников пленарного заседания саммита.

"Хочу поблагодарить и всех вас, уважаемые коллеги, потому что именно благодаря вам, на мой взгляд, была создана абсолютно уникальная атмосфера", - отметил Путин. По его словам, на саммите "была создана, на мой взгляд, уникальная обстановка, очень доброжелательная, я бы сказал, дружеская обстановка свободной дискуссии, что, на мой взгляд, тоже представляет большую ценность".

В заключение президент РФ выразил надежду, что совместная работа России и стран Африки продолжится в таком же доброжелательном и конструктивном ключе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Главе Пермского края внесли представление после проверки реализации программы капремонта
В прокуратуре установили, что региональный оператор не контролировал своевременность и качество оказания услуг со стороны подрядчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС