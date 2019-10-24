Путин пошутил, что должен часть своей зарплаты ас-Сиси за помощь на саммите в Сочи

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил большую роль, которую сыграл Египет и президент этой страны Абдель Фаттах ас-Сиси в подготовке и проведении саммита Россия - Африка.

"Я, без всякого преувеличения, хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы сейчас работаем, наверное, и не было бы", - сказал российский лидер, подводя итоги саммита. Выступление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Кроме всего прочего, как видите, на протяжении всего дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе", - сказал Путин. "Мне придется с ним зарплатой своей поделиться, потому что взял часть моих обязанностей", - добавил он с улыбкой, вызвав смех и среди участников пленарного заседания саммита.

"Хочу поблагодарить и всех вас, уважаемые коллеги, потому что именно благодаря вам, на мой взгляд, была создана абсолютно уникальная атмосфера", - отметил Путин. По его словам, на саммите "была создана, на мой взгляд, уникальная обстановка, очень доброжелательная, я бы сказал, дружеская обстановка свободной дискуссии, что, на мой взгляд, тоже представляет большую ценность".

В заключение президент РФ выразил надежду, что совместная работа России и стран Африки продолжится в таком же доброжелательном и конструктивном ключе.