В Чехии в течение суток осквернили два памятника красноармейцам

ПРАГА, 24 октября. /ТАСС/. Два памятника воинам Красной армии, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, были осквернены в течение суток в Чехии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве РФ в Праге.

"В среду в городах Острава (северо-восток республики) и Брно (юго-восток республики) были осквернены мемориалы павших воинов-освободителей, - сказали в диппредставительстве. - В обоих случаях они были политы красной краской".

"С тревогой отмечаем второй за сутки акт вандализма, совершенный в Чехии в отношении мемориальных объектов, посвященных освободителям Чехословакии от нацизма. На этот раз речь идет о памятнике на почетном захоронении 328 павших красноармейцев в городском районе Брно-Кралово Поле. Решительно осуждаем очередную трусливую варварскую выходку, противоречащую элементарным нормам цивилизованного общества", - говорится в комментарии посольства в Facebook.

На фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей Чехии к памяти советских воинов подобные инциденты выглядят попытками внести раздор в российско-чешские отношения, скрепленные общей историей борьбы с фашистскими захватчиками, считают в диппредставительстве. Такая тенденция, подогреваемая отдельными политическими силами в республике, вызывает беспокойство, подчеркивается в комментарии.

Осквернение мемориалов в честь воинов-освободителей осудило руководство Брно и Остравы. Ведется поиск неизвестных злоумышленников. Против них, как ожидается, будут возбуждены уголовные дела.

Как стало известно корреспонденту ТАСС от источника, близкого мэрии Брно, памятник павшим красноармейцам в этом городе уже приведен в надлежащий вид.