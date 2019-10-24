Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного, который якобы угрожал жителям

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку в отношении экс-мэра города Грозного Ислама Кадырова после получения от местной телекомпании видеоматериала, из которого следует, что бывший чиновник в общении с местными жителями предположительно применяет электрошокер и угрожает расправой. Об этом сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный" замначальника уголовного розыска УМД России по городу Грозному Саламбек Мутиев.

"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", - сказал Мутиев.

Переданные правоохранительным органам записи также были продемонстрированы в эфире чеченского телеканала. В кадре, предположительно, бывший мэр Грозного в общении с жителями, которых якобы уличили в мошенничестве, угрожает расправой и подведением под статью о финансировании терроризма. Также показаны факты грубого обращения с должниками за коммунальные ресурсы.

"Он очень много сделал на своем посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Ахматович [Кадыров] отстранил его от должности. И вопреки всем разговорам, ни на одну должность, связанную с подчинением ему хотя бы одного человека, он не был назначен", - приводит ЧГТРК слова пресс-секретаря главы Чечни Альви Керимова.

Ислам Кадыров занимал должность мэра города Грозного с 2012 по 2015 годы. До этого он возглавлял министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был заместителем председателя правительства Чечни.