В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 25 октября. Синоптики Камчатского края объявили на субботу в связи с прогнозируемым сильным штормом экстренное предупреждение на юге Берингова моря и в северо-западной части Тихого океана, прилегающей к центральным Алеутским островам. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"26 октября ожидается опасное волнение на море, вызванное сильным штормом. В субботу вечером непогода охватит еще и центральную часть Берингова моря и сохранится в течение суток", - сообщил собеседник агентства.

По информации синоптиков, в субботу волны в море будут достигать высоты в 10 м. Ожидается ветер со скоростью до 24 м/с. В воскресенье погода начнет улучшаться.

Сейчас на полуострове Камчатка преимущественно солнечная безветренная погода, осадков нет. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском плюс четыре градуса. Однако в Алеутском районе сейчас пасмурная и дождливая погода, наблюдается ветер со скоростью до 17 м/с.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью 24 м/с может повлечь большие повреждения на значительном пространстве. Он представляет угрозу для небольшого и среднего размера судов. На суше бывает редко.