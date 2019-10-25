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Врачи выписали из больницы одного из пострадавших в перестрелке под Ростовом

Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября /ТАСС/. Одного из пострадавших в конфликте со стрельбой на хуторе Чернозубовка Ростовской области выписали из больницы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель больницы.

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"Один из пострадавших у нас в больнице, еще в тяжелом состоянии, но положительная динамика, - сказали в больнице. - Второй выписан на амбулаторное лечение", - сказали в медучреждении.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления МВД по Ростовской области, во вторник, 22 октября, в результате перестрелки пять человек погибли, еще двое попали в больницу. По данным правоохранительных органов, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Региональный главк СК возбудил уголовное дело.

Представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов рассказал ТАСС, что конфликт между жителями хутора связан с длительной судебной тяжбой, в перестрелке участвовали представители чеченской национальности.

Теги
РоссияРостовская область
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