Врачи выписали из больницы одного из пострадавших в перестрелке под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября /ТАСС/. Одного из пострадавших в конфликте со стрельбой на хуторе Чернозубовка Ростовской области выписали из больницы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель больницы.

"Один из пострадавших у нас в больнице, еще в тяжелом состоянии, но положительная динамика, - сказали в больнице. - Второй выписан на амбулаторное лечение", - сказали в медучреждении.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления МВД по Ростовской области, во вторник, 22 октября, в результате перестрелки пять человек погибли, еще двое попали в больницу. По данным правоохранительных органов, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Региональный главк СК возбудил уголовное дело.

Представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов рассказал ТАСС, что конфликт между жителями хутора связан с длительной судебной тяжбой, в перестрелке участвовали представители чеченской национальности.