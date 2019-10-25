Авиакомпания Flydubai готова увеличить количество рейсов в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai (Дубай, ОАЭ) готова увеличить количество еженедельных рейсов из Дубая в Махачкалу с двух до трех, а в перспективе - до четырех-пяти, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Махачкала Арсен Пирмагомедов по итогам деловой миссии Северного Кавказа в ОАЭ, проходившей с 18 по 22 октября.

"Достигнута договоренность об увеличении еженедельных полетов в Махачкалу Flydubai. На данный момент у нас два вылета в неделю, они рассматривают до трех еженедельно, а в перспективе - четыре-пять рейсов, если будет увеличиваться пассажиропоток", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, в настоящее время средняя загрузка рейса Махачкала - Дубай составляет около 70%, а в период новогодних каникул - 100%.

"Кроме того, обсуждался вопрос, касающийся грузоперевозок - компания [Flydubai] знает о возможностях республики Дагестан по поставкам мяса баранины, она здесь очень ценится. Мы будем рассматривать этот вопрос с таможней, и охлажденная баранина будет поставляться на самолетах Flydubai в ОАЭ", - добавил гендиректор аэропорта.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.