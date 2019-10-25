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Минкавказ: первая биеннале современного искусства Кавказа отражает его своеобразие

Выставка проходит в Москве в Центре дизайна Artplay с 25 по 31 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Посетители первой биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности", которая проходит с 25 по 31 октября в Москве, смогут ознакомиться с современным художественным процессом в Северо-Кавказском регионе и его своеобразием, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Главная цель биеннале - продемонстрировать современный художественный процесс в Северо-Кавказском регионе и его своеобразие. Кавказские художники из всех субъектов СКФО, стран Закавказья и из-за рубежа представили свои работы - от классического до современного искусства", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в рамках выставочного проекта специалисты проведут лекции о построении личного бренда, мультимедийных технологиях, мастер-классы по лепке из глины, традиционному войлоку, каллиграфии, коллажу, пройдут дискуссии с именитыми зарубежными экспертами.

"Кавказ у большинства людей ассоциируется с большими, красивыми горами, с папахой, лезгинкой, харизматичными и талантливыми людьми. С искусством представителей кавказских народов мы можем познакомиться на этой уникальной выставке. Здесь представлено более 500 работ 136 художников, и каждый из них видит и отображает Кавказ по-своему, но всех их объединяет безграничная любовь к Кавказу", - приводятся в сообщении слова министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

"Не случайно такие гиганты отечественной культуры, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Толстой, они все пропустили через себя Кавказ, это осталось у нас в крови", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Калмыкова.

Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" проходит в Москве в Центре дизайна Artplay с 25 по 31 октября. Вход на выставку свободный. Биеннале современного искусства Кавказа проходит при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, информационного агентства ТАСС, Фонда современного искусства Кавказа и Центра дизайна Artplay.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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