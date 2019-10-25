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Экологи назвали возможную причину изменения цвета воды в реке в Оренбуржье

По мнению специалистов, вода в реке Елшанка стала белой из-за загрязнения аммонием

ОРЕНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Признаки загрязнения аммонием обнаружили специалисты Экологической службы Оренбургской области при изучении проб побелевшей воды из реки Елшанка в Орске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона.

"По предварительным данным лабораторных анализов, в воде обнаружен аммоний, который может быть следствием попадания в водоем сливов из выгребных ям и подобных конструкций. Специалисты продолжают производить замеры, окончательного заключения еще нет", - сообщили в пресс-службе.

Нетипичный белесый оттенок вода в реке Елшанка в черте города Орска приобрела в среду. На месте инцидента работали специалисты экологической службы Оренбургской области. Орский межрайонный природоохранный прокурор организовал проверку.

Река Елшанка является правым притоком Урала. Длина реки - около 50 км. В пределах города ее ширина составляет до 6 м, глубина - до метра.

Это не первый случай изменения цвета воды в реках Оренбургской области. В августе в Ташлинском районе Оренбургской области экологи зафиксировали окрашивание водоема в малиновый цвет. Анализ показал наличие в воде высокой концентрации марганца. Причины загрязнения выяснить не удалось.

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РоссияОренбургская область
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