В Австралии всем, кроме аборигенов, запретили подниматься на священную скалу Улуру

СИДНЕЙ, 25 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Одна из самых известных достопримечательностей Австралии - красная гора Улуру в пятницу была навсегда закрыта для доступа туристов. Ровно в 16:00 по местному времени тропу на ее вершину перекрыли и установили знак, запрещающий подъем. Надпись на знаке, перекрывающем отныне доступ на Улуру, гласит: "Священное место. Пожалуйста, не поднимайтесь".

Первые очереди из туристов, желавших подняться на Улуру перед ее закрытием, выстроились у подножья скалы в четыре утра, задолго до рассвета и времени открытия тропы, ведущей к вершине, однако, природа, похоже, была на стороне коренных народов, начавших борьбу против туристов в начале 2016 года. Сильный порывистый ветер вынудил рейнджеров закрыть подъем и напоминать всем недовольным, что лишь в последние 30 лет при подъеме на Улуру погибли не менее 35 человек.

В последние несколько часов работы тропы к вершине Улуру священную гору штурмовали тысячи туристов со всей Австралии и из-за рубежа, но ровно в 16:00 ворота для всех посторонних закрылись навсегда и десятки рабочих начали свой путь на вершину, для того, чтобы стереть с культовой скалы все следы пребывания человека. В таком, почти первозданном виде она будет передана своим законным владельцам - аборигенам племени Анангу.

Министр по делам коренных народов Австралии Кен Уайатт отметил, что пятница 25 октября "стала знаменательным моментом в истории страны". "С точки зрения традиционных владельцев Улуру, это священное место, здесь не должны топтаться сотни туристов. Они (аборигены) имеют право на свое мнение, и мы должны его уважать, даже если многие австралийцы не согласны с ним. Для местного народа толпы зевак здесь равносильны тому, что толпа людей взбиралась бы на австралийский военный мемориал", - сказал глава ведомства в интервью радиостанции ABC.

Глава совета коренных народов Австралии Джейми Лоу отметил, что все аборигены страны сегодня "почувствовали облегчение от того, что этот день наступил". "Это исторический момент, и он принес нам чувства облегчения и примирения. Чрезвычайно важно отстаивать ценности наших коренных народов, и я прошу всех австралийцев понять это", - процитировала Лоу SBS.

Священная гора и заповедник Улуру

Улуру имеет статус национального парка и его управление осуществляет специально созданная администрация, в состав которой входят старейшины народа Анангу. Решение о том, что священная гора, переданная правительством Австралии в собственность аборигенов племени 35 лет назад, должна быть закрыта для туристов, было принято в ноябре 2017 года. Тогда же совет управляющих австралийского национального парка Улуру (Эрс-Рок) постановил, что запрет вступит в силу в октябре 2019 года и с этого момента доступ на вершину будут иметь только члены племени и их гости. Для туристов останется открытым подножье горы и заповедник вокруг нее.

Скала Улуру - сформировавшаяся около 680 млн лет назад массивная оранжево-коричневая гора овальной формы, расположенная в центре австралийского континента в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. По всей поверхности гора покрыта параллельными бороздами глубиной до 2 м, а ее основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. Гора высотой в 348 м состоит из красного песчаника, особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от освещения в течение суток: на рассвете черный силуэт горы светлеет, приобретая темно-лиловый оттенок, потом Улуру становится пурпурно-красным, затем розовым, а к полудню становится золотым. Для местных аборигенов Улуру - священное место силы и связи с духовными предками, которые сформировали Землю.

Улуру является уникальным природным объектом - геологи называют такие скалы "инзельбергами" -"островными горами", вокруг которых, как правило, нет никаких других гор и даже холмов. Улуру на многие сотни километров вокруг окружена пустыней. Поскольку скала является одной из очень узнаваемых достопримечательностей, многие приезжающие на Улуру туристы хотели не только полюбоваться этим удивительным природным объектом, но и непременно забраться на него. По данным национальной туристической ассоциации, ежегодно национальный парк Улуру посещают свыше 250 тыс. туристов, и примерно каждый пятый из них совершал восхождение на скалу.