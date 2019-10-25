Кремль не комментирует проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует проверку, которая ведется в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает о деталях проверки.

"Это не вопрос Кремля, - отметил он. - Мы не располагаем информацией".

Правоохранительные органы начали проверку в отношении Кадырова после получения от местной телекомпании видеозаписей, из которых следует, что бывший чиновник предположительно использует электрошокер и угрожает расправой местным жителям. Об этом сообщил в эфире телерадиокомпании "Грозный" замначальника уголовного розыска городской полиции Саламбек Мутиев. На кадрах, показанных в эфире, человек, похожий на Кадырова, в общении с жителями, которых якобы уличили в мошенничестве, угрожает им расправой и уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

Ислам Кадыров занимал должность мэра Грозного с 2012-го по 2015 год. До этого он возглавлял Министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был заместителем председателя правительства Чечни.