Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль не комментирует проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это не вопрос Кремля

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует проверку, которая ведется в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает о деталях проверки.

"Это не вопрос Кремля, - отметил он. - Мы не располагаем информацией".

Правоохранительные органы начали проверку в отношении Кадырова после получения от местной телекомпании видеозаписей, из которых следует, что бывший чиновник предположительно использует электрошокер и угрожает расправой местным жителям. Об этом сообщил в эфире телерадиокомпании "Грозный" замначальника уголовного розыска городской полиции Саламбек Мутиев. На кадрах, показанных в эфире, человек, похожий на Кадырова, в общении с жителями, которых якобы уличили в мошенничестве, угрожает им расправой и уголовной ответственностью за финансирование терроризма.

Ислам Кадыров занимал должность мэра Грозного с 2012-го по 2015 год. До этого он возглавлял Министерство имущественных и земельных отношений региона, а также был заместителем председателя правительства Чечни.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Дистанционный этап конкурса "Лидеры России" стартует 28 октября
Тестирование на определение уровня интеллектуальных способностей можно будет пройти до 30 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС