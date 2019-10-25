Премьер Норвегии: Осло не забудет о подвиге советского народа во Второй мировой войне

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Норвегия высоко ценит решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеризмом, героизм советского народа никогда не будет забыт. Об этом заявила в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг на торжественном обеде в рамках мероприятий, посвященных освобождению Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

"Мы высоко ценим решающий вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне, - сказала она. - Общая победа союзников в войне стала возможной благодаря тому сопротивлению, с которым встретилась нацистская Германия на Востоке. Это победа делась дорогой ценой".

Сульберг подчеркнула, что "героический подвиг" советского народа "не будет забыт". "Наша благодарность живет и крепнет. Мы никогда не должны позволять себе забыть эту важную часть нашей общей истории", - заявила она.

Премьер напомнила, что именно операция Красной армии в Восточном Финнмарке положила начало полному освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. "Здесь, на Севере, мы ощущаем эту благодарность особенно сильно", - сказала она.

"Норвегия благодарит вас и всех остальных советских солдат, участвовавших в освобождении Финнмарка, и мы чтим память тех, кто погиб на норвежской земле", - подчеркнула Сульберг.