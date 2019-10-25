Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Норвегии: Осло не забудет о подвиге советского народа во Второй мировой войне

Операция Красной армии в Восточном Финнмарке положила начало полному освобождению страны от захватчиков, подчеркнула Эрна Сульберг

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Норвегия высоко ценит решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеризмом, героизм советского народа никогда не будет забыт. Об этом заявила в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг на торжественном обеде в рамках мероприятий, посвященных освобождению Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

"Мы высоко ценим решающий вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне, - сказала она. - Общая победа союзников в войне стала возможной благодаря тому сопротивлению, с которым встретилась нацистская Германия на Востоке. Это победа делась дорогой ценой".

Сульберг подчеркнула, что "героический подвиг" советского народа "не будет забыт". "Наша благодарность живет и крепнет. Мы никогда не должны позволять себе забыть эту важную часть нашей общей истории", - заявила она.

Премьер напомнила, что именно операция Красной армии в Восточном Финнмарке положила начало полному освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. "Здесь, на Севере, мы ощущаем эту благодарность особенно сильно", - сказала она.

"Норвегия благодарит вас и всех остальных советских солдат, участвовавших в освобождении Финнмарка, и мы чтим память тех, кто погиб на норвежской земле", - подчеркнула Сульберг.

Теги
НорвегияРоссияСульберг, Эрна
Реклама на ТАСС
В Чебоксарах запустили движение по отремонтированному бульвару
В результате ремонта на проезжей части появилось две дополнительных полосы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС