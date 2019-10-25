Издатель Forbes Russia считает фейк про обыски в редакции частью "черной" пиар-кампании

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Распространенная фейковая информация о якобы имевших место обысках в редакции журнала Forbes Russia - часть спланированной "черной" пиар-кампании против издания. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу генеральный директор "АС РУС Медиа", издатель Forbes Эльмар Муртазаев.

"Сообщения об обысках в Telegram-каналах, в СМИ, которые не проверяют информацию, не соответствуют действительности, абсолютная ложь и неправда, редакция действует в стандартном рабочем режиме, любой корреспондент, любое СМИ могут приехать к нам и убедиться в этом, - сказал собеседник ТАСС. - Конечно же, этот вброс - не просто так возникшая история. Уже полторы недели через СМИ, через каналы в Telegram с непонятным статусом распространяется непроверенная и лживая информация. Это сплошные оскорбления владельца журнала Магомеда Мусаева, меня, журналистов, всей редакции, все это, мягко говоря, некрасиво".

Муртазаев не стал утверждать, что сообщения об обысках стали результатом судебного иска Forbes к группе "Самфар" о защите деловой репутации. "Связываем ли мы наш судебный и не только спор с "Самфаром" с черной пиар-кампанией, я не могу сказать, я, в отличие от заказчиков этой кампании, хотел бы остаться в правовом поле, я не хочу возвращаться в 90-е. Есть суд, он решает достоверная информация или нет, этой политики мы и придерживаемся, однако пиар-кампания продолжается - грязная и неприкрытая. Вижу ли я связь - комментировать не буду", - указал он.

Муртазаев отметил, что иск о защите деловой репутации к "Самфар" вызван заявлением группы, которая назвала публикацию в Forbes примером коррумпированной журналистики. "Нет, [нас обвинили] не в недостоверности данных, а в коррупции, и, поскольку речь идет об уголовном преступлении, мы подали иск о защите деловой репутации",- пояснил он.

Список каналов

Директор издания Николай Усков сказал ТАСС, что также не может связать конкретную публикацию Forbes Russia с черной пиар-кампанией в Telegram-каналах и даже в крупных СМИ. "Если некоторые господа могут позволить себе безответственные заявления, мы себе такого позволить не можем. У Forbes серьезная репутация, и вдруг мы читаем, что у нас многомиллионные долги, у нас обыски ФСБ, гендиректор ест детей по утрам <...> Я считаю, что заказчик наносит невероятный вред своей репутации, наносят вред себе и [Telegram]-каналы", - добавил он.

По словам Ускова, кейс ставит вопрос о том, можно ли доверять Telegram-каналам, которые публикуют информацию без проверки.

"Telegram-каналы наносят вред не нашей репутации, а своей собственной. Есть исчерпывающий список каналов, которые берут деньги за публикацию всякого вздора, без проверки", - утверждает он.

Об иске

Ранее компания "АС РУС Медиа", издающая журнал Forbes в России, подала в Арбитражный суд Москвы иск к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева. В иске компания просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Forbes Russia сведения, содержащиеся в официальном заявлении группы "Сафмар", которое она распространила 11 октября.

11 октября на сайте журнала со ссылкой на источники была опубликована статья, в которой сообщалось, что совокупный долг компаний, связанных с Гуцериевым и его родственниками, достиг почти 1 трлн рублей. После этого группа "Сафмар" сообщила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации, сочтя приведенные в статье данные "ложью и дискредитацией группы" и заявив о прекращении любых контактов с Forbes.