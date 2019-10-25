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Более 80% школьников Кубани отдохнули летом в лагерях и санаториях

Общий бюджет оздоровительной кампании 2019 года был увеличен почти на 5%

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края во время летних каникул организовали отдых для более чем 516 тыс. школьников, что составляет 80% всех учеников, проживающих в регионе. В 2019 году число отдохнувших кубанских детей увеличилось более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по видео-конференц-связи.

"В этом году было увеличено финансирование детского отдыха. В 2019 на эти цели предусмотрено свыше 3,5 млрд рублей. В результате возросло и число отдохнувших детей. В период летних каникул всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 516 тыс. кубанских детей, что составило 80,3% от числа школьников, проживающих на территории края. Это на 69 тыс. детей больше, чем в прошлом году", - приводит пресс-служба Законодательного собрания слова Бурлачко.

В Краснодарском крае проживают более 642 тыс. детей школьного возраста. В пресс-службе ТАСС сообщили, что общий бюджет оздоровительной кампании 2019 года был увеличен почти на 5%. В текущем году из регионального бюджета на эти цели было выделено более 1,5 млрд рублей, в 2018-м - более 1,3 млрд рублей.

Также в Заксобрании добавили, что в 2019 году на Кубани также отдохнули 149 тыс. детей из других регионов и государств. Общее количество школьников, отдохнувших в Краснодарском крае, увеличилось более чем на 8%: с 616 тыс. детей в 2018 году до 665 тыс. детей в 2019-м.

Теги
РоссияКраснодарский край
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