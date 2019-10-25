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Депутат Госдумы выступил в защиту осужденного астраханского психиатра

Врача приговорили к двум годам колонии за убийство, совершенное его бывшим пациентом

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Наказание психиатра, выписавшего больного под присмотр участкового врача, в случае совершения бывшим пациентом правонарушения недопустимо. Такое мнение в пятницу журналистам высказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, комментируя ситуацию с приговором астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что руководство Российского общества психиатров попросило президента РФ Владимира Путина взять на контроль ситуацию с Шишловым. Врач был приговорен к двум годам колонии за убийство, совершенное его бывшим пациентом. По мнению профессионального сообщества, приговор "дискредитирует авторитет правоохранительной системы и судебных органов".

"Нельзя наказывать врача, который выписывает больного ни куда-нибудь в поле, а выписывает в амбулаторную сеть под присмотр участкового психиатра", - заявил Менделевич, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Почему наказывают одного врача, если комиссия принимала решение", - обратил внимание парламентарий.

Депутат предупредил об угрозе переполнения психиатрических больниц из-за боязни врачей выпускать из пациентов.

"Врачи не хотят брать на себя ответственность", - констатировал Менделевич.

"Должны быть четкие критерии о том, что признается опасным поведением больного и здоровым поведением, - подчеркнул он. - Здесь необходимо договариваться врачам-психиатрам и правоохранительным органам".

Говоря о механизмах контроля, Менделевич отметил, что участковый врач-психиатр должен регулярно вызывать пациента после выписки из медучреждения. Таким образом, ответственность за постлечебный период не должна возлагаться на психиатра, заключил член комитета.

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