Адвокаты Бутиной назвали судебное преследование россиянки в США неоправданным

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина занималась исключительно "народной дипломатией" и ее преследование в США в судебном порядке было совершенно неоправданным. Такое мнение выражается в письменном заявлении американских адвокатов россиянки Роберта Дрисколла и Альфреда Кэрри, переданном ими в пятницу в ТАСС.

Указывая, что Бутина была депортирована из Майами (штат Флорида) в Москву, они подтверждают, что были "горды" защищать россиянку в американском суде и что желают ей всего доброго. Отправка Бутиной на родину "закрывает главу раздутого судебного преследования, которого вообще не должно было состояться", подчеркивают юристы.

При этом они отмечают, что Бутина не виновна ни в шпионаже, ни в попытках вмешательства в избирательный процесс в США. "Ее судебное преследование, вопреки сообщениям СМИ и заявлениям правительства [США] на раннем этапе дела, не имело ничего общего со шпионажем, вмешательством в выборы и ничем другим, кроме народной дипломатии. Мария не шпион. Она не является секретным агентом. Она никогда не работала ни в каком качестве на Российскую Федерацию, и она никогда не лгала нашему (американскому - прим. ТАСС) правительству", - пишут Дрисколл и Кэрри.

Адвокаты напоминают, что работники прокуратуры в деле Бутиной провели с ней в общей сложности "50 часов собеседований", после чего предоставили суду письмо, в котором говорилось о "существенном сотрудничестве" россиянки с органами следствия. Власти США никогда не делают такого шага, если не считают, что слышали в ходе таких показаний правду, поясняют юристы.

"Как признало [американское] правительство, вся ее [Бутиной] деятельность в Соединенных Штатах была сама по себе законной - за исключением того, что она не подала уведомление министру юстиции - генеральному прокурору [о регистрации в качестве иностранного агента]. Прокуроры не отрицали, что она [Бутина] была не осведомлена об этом обязательстве. Она признала себя виновной в нарушении этого требования и была приговорена [к полутора годам тюремного заключения]. Мы счастливы, что она возвращается на родину и вскоре воссоединится с любящими родителями, сестрой и бабушкой", - добавляют Дрисколл и Кэрри.