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Дело Марии Бутиной

Адвокат Бутиной заявил, что власти США не дали ей возможность позвонить перед депортацией

Робертом Дрисколл также подтвердил, что неравнодушные к судьбе россиянки люди начали постепенно погашать ее крупную финансовую задолженность перед ним

ВАШИНГТОН, 26 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Власти США не выполнили своего обещания предоставить гражданке России Марии Бутиной возможность связаться перед депортацией на родину со своим адвокатом Робертом Дрисколлом. Об этом Дрисколл сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС после депортации его подзащитной из Майами (штат Флорида) в Москву.

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"Я ее так и не услышал! Видимо, ей не дали телефона", - заявил Дрисколл. По его словам, он иным образом, не напрямую от Бутиной, получил подтверждение того, что американские иммиграционные органы без проволочек отправляют ее в Москву, как и планировалось.

Юрист затруднился уточнить, чем именно объяснялось произошедшее. "Я даже не стал спрашивать [у американских властей]", - признался Дрисколл.

"Когда мы в последний раз с ними [уполномоченными лицами правительства США] беседовали, они мне сказали, что позволят ей со мною связаться перед тем, как она сядет в самолет. Возможно, они спешили. Или не смогли этого сделать по каким-то другим причинам. Мне, если честно, [теперь] все равно. Главное, что она возвращается домой. Цель [планировавшегося звонка] заключалась в том, чтобы уведомить ее отца [о времени прилета Марии]. А ее отец уже знал, когда мы с ним связались. Не знаю, от российских властей или еще кого-то. Я просто хотел убедиться, что кто-то ее будет встречать в аэропорту. И ее будут встречать", - добавил адвокат.

Кроме того, Дрисколл подтвердил, что люди, неравнодушные к судьбе Бутиной, начали постепенно погашать ее крупную финансовую задолженность перед ним, образовавшуюся за время работы по делу россиянки. Однако какие-либо детали Дрисколл предоставить категорически отказался. "Предпочитаю не обсуждать это. Скажу просто, что [некоторые] люди предпринимают усилия [на данном направлении], и я это высоко ценю", - отметил адвокат. Он не стал говорить, кто именно - россияне или американцы или и те, и те - погашают задолженность.

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СШАДело Марии Бутиной
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