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В учебно-научном центре МВД предложили регистрировать охолощенное оружие

Из-за доступности такого оружия "умельцы" научились переделывать его обратно в боевое, заявил преподаватель центра Сергей Коломиец

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Преподаватель учебно-научного центра "Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД РФ Сергей Коломиец предложил ограничить оборот охолощенного оружия. Об этом говорится в докладе, представленном на выставке "Интерполитех-2019", прошедшей в Москве.

"Срочно требуется внедрение ряда мер, ограничивающих оборот охолощенного оружия, с его последующей регистрацией в подразделениях Росгвардии", - сказал он.

Охолощенное - это списанное оружие, в конструкции которого внесены изменения, исключающие производство выстрела. С 2012 года его может свободно купить любой совершеннолетний, ставить его на учет не нужно. По словам Коломийца, из-за доступности охолощенного оружия "умельцы" научились переделывать его обратно в боевое.

Согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД на май этого года, с 2016 года было изъято из оборота и добровольно сдано 84 единицы оружия, переделанного в боевое.

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