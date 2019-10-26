В Японии ужесточат правила продажи бензина в канистрах из-за поджога студии аниме

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Японские власти намерены ужесточить правила продажи горючего в канистрах на заправочных станциях после пожара на студии анимационной компании Kyoto Animation, который произошел в результате поджога в июле этого года. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo .

В частности, при приобретении большого количества керосина или других горючих жидкостей клиенту необходимо будет объяснить причину покупки и предоставить документы, подтверждающие личность. В противном случае покупку совершить не получится. Как ожидается, новые правила вступят в силу с февраля следующего года.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 л и устроил поджог, в результате чего погибли 36 человек. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya. Руководство анимационной компании подчеркивает, что несмотря на трагедию, студия продолжит свою работу, а японские власти в свою очередь пообещали оказать компании, пострадавшим и семьям погибших финансовую помощь.