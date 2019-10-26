Суд отменил приговор экс-чемпионке Трощенковой

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор бывшей чемпионке по конному спорту Елизавете Трощенковой и направил дело на новое рассмотрение. Спортсменка отпущена из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

"23 октября у Трощенковой была апелляция в Мосгорсуде. Суд вернул дело прокурору для устранения недостатков, и в тот же день ее освободили из СИЗО-6, где она содержалась. Я, как член ОНК, получил подтверждение того, что ее нет в этом изоляторе", - сказал правозащитник.

По его словам, в ближайшее время прокурор вернет дело следователю для проведения дополнительного расследования, поскольку были допущены существенные нарушения. Хуруджи отметил, что соответствующую информацию ему подтвердил адвокат осужденной.

Ранее Симоновский суд Москвы приговорил 27-летнюю спортсменку к трем годам колонии общего режима, признав виновной в мошенничестве. Как говорится в приговоре суда первой инстанции, Трощенкова получила 3 млн рублей по фиктивному трудовому договору.