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Власти Алтайского края могут оказать материальную помощь пострадавшим в двойном ДТП

С семьями пострадавших работают психологи

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Психологи Алтайского края оказали поддержку пострадавшим в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе края. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора региона, власти могут оказать пострадавшим и материальную помощь.

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"В первую очередь семьям пострадавших требуется психологическая помощь, она сейчас оказывается психологами краевых кризисных центров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас власти региона прорабатывают возможность оказания материальной помощи пострадавшим.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Passage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).

По информации регионального Минздрава, шестеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии: четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один - в калманскую ЦРБ. Еще трое пострадавших были доставлены в ЦРБ города Алейска, один из них также в тяжелом состоянии. Принято решение о транспортировке двоих пострадавших на санитарном вертолете и одного - наземным транспортом в краевую клиническую больницу.

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РоссияАлтайский край
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