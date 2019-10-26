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Мария Бутина поблагодарила россиян, боровшихся за ее освобождение

Также россиянка выразила благодарность общественным организациям, которые ее поддерживали

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина, депортированная ранее властями США из Майами (штат Флорида) выразила благодарность дипломатам, которые боролись за ее освобождение, и россиянам, которые оказывали материальную и моральную поддержку. Соответствующее мнение она высказала российским журналистам в аэропорту Шереметьево в субботу.

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"Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали, - они делали и делают все, что могли", - сказала она, добавив, что также признательна общественным организациям, которые ее поддерживали.

"Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются", - добавила россиянка.

Бутина вылетела из Майами в 18:00 по местному времени (01:00 субботы мск) рейсом SU 111 авиакомпании "Аэрофлот". В Шереметьево ее ждал отец Валерий, специально прилетевший в столицу, чтобы встретить дочь. У выхода Бутину ожидали около 50 журналистов с камерами. Некоторые представители прессы приехали в зал прилета с цветами.

Среди встречающих была и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Именно она стала автором первых фотографий и видеозаписи долгожданной встречи отца и дочери, которые были размещены на страницах российского дипведомства в социальных сетях.

Теги
СШАРоссия
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Дело Марии Бутиной
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