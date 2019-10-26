Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Марии Бутиной

Отец Бутиной поблагодарил МИД России за поддержку в трудные моменты заключения его дочери

Валерий Бутин также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России оказало Марии Бутиной отеческую поддержку во время самого тяжелого этапа заключения в американском СИЗО. Об этом в субботу заявил ее отец Валерий Бутин во время общения со встречавшими россиянку журналистами в аэропорту Шереметьево.

На эту тему
Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я хочу выразить персональную благодарность некоторым из этих организаций, людей. В первую очередь это МИД приложил огромные усилия в борьбе за права гражданки России, обеспечил ее поистине отеческой заботой в условиях содержания в досудебных учреждениях, так называемом СИЗО. Это наиболее тяжелый период, когда [Марии] приходилось испытывать долгое одиночное заключение" - сказал Бутин.

Он также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому.

"Я выражаю благодарность всем простым людям, которые помогли своими денежными вливаниями и пожертвованиями в оплате услуг адвокатов, оказали огромную поддержку Марии и ее семье", - сказал Бутин, поблагодарив также американских адвокатов дочери.

Теги
РоссияДело Марии Бутиной
Реклама на ТАСС
Суд отменил приговор экс-чемпионке Трощенковой
Дело направлено на новое рассмотрение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС