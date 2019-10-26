Отец Бутиной поблагодарил МИД России за поддержку в трудные моменты заключения его дочери

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России оказало Марии Бутиной отеческую поддержку во время самого тяжелого этапа заключения в американском СИЗО. Об этом в субботу заявил ее отец Валерий Бутин во время общения со встречавшими россиянку журналистами в аэропорту Шереметьево.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я хочу выразить персональную благодарность некоторым из этих организаций, людей. В первую очередь это МИД приложил огромные усилия в борьбе за права гражданки России, обеспечил ее поистине отеческой заботой в условиях содержания в досудебных учреждениях, так называемом СИЗО. Это наиболее тяжелый период, когда [Марии] приходилось испытывать долгое одиночное заключение" - сказал Бутин.

Он также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому.

"Я выражаю благодарность всем простым людям, которые помогли своими денежными вливаниями и пожертвованиями в оплате услуг адвокатов, оказали огромную поддержку Марии и ее семье", - сказал Бутин, поблагодарив также американских адвокатов дочери.