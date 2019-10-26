Бутина рассказала о своем заключении в американской тюрьме

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мария Бутина, депортированная в Москву после 18 месяцев заключения на территории США, рассказала в эфире телеканала RT о содержании под стражей в тюрьме Вашингтона, где она находилась во время предварительного заключения.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Меня ненавидели абсолютно все. Особенно страшно было в вашингтонской тюрьме, по телевизору показывали [программы, где] выбирали мои самые страшные фотографии, и какие-то телешоу из этого устраивали, я даже выключить этого не могла, то есть [была] вынуждена это смотреть. Это было очень тяжело", - сказала она.

По словам россиянки, сначала новости ей не показывали. "В первые дни, мне кажется, я просто не выдержала бы. Потом, когда наши дипломаты уже начали приносить сводки, про меня писали, для меня это была очень сильная поддержка. Это был глоток свежего воздуха в том ужасе, в котором я находилась", - рассказала Бутина.

Ранее отец россиянки Валерий Бутин поблагодарил Министерство иностранных дел России за оказание ей "отеческой поддержки" во время самого тяжелого этапа заключения в американском СИЗО.