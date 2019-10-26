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Траур по погибшим в ДТП в Алтайском крае объявлен 28 октября

Органы местного самоуправления и соцзащиты региона берут на себя расходы по организации похорон

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. День траура объявлен 28 октября в Алейском районе Алтайского края после ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе, где погибли восемь человек, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

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"Утром 26 октября на территории края произошло серьезное ДТП. В результате ДТП скончались восемь человек. В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура. Расходы по организации похорон берут на себя органы местного самоуправления и соцзащиты края", - сказал он.

Степаненко также сообщил, что четверо из восьми пострадавших доставлены в краевую больницу. "Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент в краевую клинику транспортированы вертолетом и спецтехникой четыре человека", - сказал он.

Степаненко уточнил, что сейчас в районной больнице города Алейска и в районной больнице Топчихинского района остаются по два пострадавших.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Passage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).

По информации регионального Минздрава, шестеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии: четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один - в калманскую ЦРБ. Еще трое пострадавших были доставлены в ЦРБ города Алейска, один из них также в тяжелом состоянии. Принято решение о транспортировке двоих пострадавших на санитарном вертолете и одного - наземным транспортом в краевую клиническую больницу.

В новость в 14:42 мск внесены изменения - добавлены подробности о пострадавших. 

Теги
РоссияАлтайский край
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