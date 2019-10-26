Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Марии Бутиной

Бутина заявила, что в ближайшее время точно не поедет в США

При этом россиянка отметила, что если гражданин РФ находится в США, то ему следует беспокоиться

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, депортированная ранее американскими властями в Россию, заявила, что в ближайшее время не планирует вновь посещать Соединенные Штаты из соображений безопасности. Об этом она заявила в субботу в интервью телеканалу RT.

На эту тему
Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку, если вы россиянин в США, вам следует беспокоиться", - сказала она.

Комментируя причины своего задержания, Бутина заявила, что единственное преступление, которое она совершила, то, что не зарегистрировалась. "Столько месяцев держать человека в тюрьме за то, что он не подал документы, мне кажется, перебор, - сказала она. - Я никогда не была шпионкой, и обвинения в шпионаже мне предъявлено не было".

Она подчеркнула, что гордится тем, что является россиянкой. "Мне кажется, моя страна делала все, чтобы меня защитить", - отметила Бутина.

Теги
СШАРоссияДело Марии Бутиной
Реклама на ТАСС
В Австрии отмечают Национальный праздник в честь постоянного нейтралитета
Поздравительное послание руководству и гражданам страны по случаю праздника направил президент России Владимир Путин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС