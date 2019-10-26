Бутина заявила, что в ближайшее время точно не поедет в США

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, депортированная ранее американскими властями в Россию, заявила, что в ближайшее время не планирует вновь посещать Соединенные Штаты из соображений безопасности. Об этом она заявила в субботу в интервью телеканалу RT .

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку, если вы россиянин в США, вам следует беспокоиться", - сказала она.

Комментируя причины своего задержания, Бутина заявила, что единственное преступление, которое она совершила, то, что не зарегистрировалась. "Столько месяцев держать человека в тюрьме за то, что он не подал документы, мне кажется, перебор, - сказала она. - Я никогда не была шпионкой, и обвинения в шпионаже мне предъявлено не было".

Она подчеркнула, что гордится тем, что является россиянкой. "Мне кажется, моя страна делала все, чтобы меня защитить", - отметила Бутина.