Орешкин призвал желающих изменить жизнь страны участвовать в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал желающих изменить жизнь страны участвовать в новом этапе конкурса "Лидеры России", заявочная кампания которого завершается в воскресенье.

"Остался один день, и на самом деле в этом цикле это последняя возможность принять такое решение, решение, важное для себя, решение, которое может изменить твою жизнь", - заявил он на брифинге в субботу.

Говоря о будущем победителей конкурса, министр привел в пример собственное ведомство и то, как конкурс "Лидеры России" меняет министерство. "Вы знаете, у нас один заместитель министра - победитель конкурса, директор департамента по кадрам и развитию персонала тоже появился из конкурса. При этом мы с другими участниками напрямую работаем по отдельным проектам, которые в министерстве реализуются, которые влияют на жизнь нашей страны", - рассказал Орешкин.

"Поэтому, если у ребят и девушек по всей стране есть желание менять жизнь вокруг себя, менять жизнь нашей страны, то это как раз самый лучший способ воспользоваться этой возможностью и использовать те навыки и тот опыт, которые у людей уже наработаны, на реализацию еще более масштабных и крупных проектов", - заключил глава Минэкономразвития.