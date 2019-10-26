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Суд постановил взыскать пошлину с западных СМИ в пользу Дерипаски

Речь идет о сумме в 54 тыс. рублей
Олег Дерипаска Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать в пользу Олега Дерипаски 54 тыс. рублей на оплату госпошлины по делу о признании недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене, следует из информации в картотеке дел.

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Накануне Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации западных изданий о бизнесмене Олеге Дерипаске, полностью удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Полное решение суда не публиковалось.

"Взыскать с Telegraph Media Group Limited, <…> Times Newspapers Limited, <…> The Nation Company, LLC <…> в пользу Дерипаски Олега Владимировича < …> расходы на оплату государственной пошлины в размере 54000 рублей , уплаченной по платежной квитанции от 12 сентября 2019 года (пропорционально)", - говорится в полном решении суда.

Суд обязал издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие Дерипаску сведения с сайтов изданий, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации. "Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия", - отмечается в решении суда.

Суть иска

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки - прим. ТАСС) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников в ходе судебного заседания в Краснодаре привел доводы о том, что публикации в зарубежных СМИ основаны на непроверенной информации и содержат сведения, прямо наносящие ущерб деловой репутации его доверителя обвинительными заголовками. Раннее Мельников пояснял, что признание публикаций не соответствующими действительности может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Теги
СШАВеликобританияРоссия
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