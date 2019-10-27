Кардиган Курта Кобейна с концерта MTV Unplugged продан в Нью-Йорке за $334 тыс.

Речь идет о предмете одежды, в котором Кобейн предстал перед зрителями на акустическом концерте из серии MTV Unplugged, проходившем в 1993 году в студии звукозаписи Sony Music Studios. Видео- и аудиоверсии выступления были выпущены в 1994 году уже после смерти Кобейна и считаются одними из самых знаменитых живых записей коллектива.

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Зеленый кардиган бывшего лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продан на аукционе в Нью-Йорке за $334 тыс. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице аукционного дома Julien's Auctions в Instagram.

Изначально эксперты оценивали кардиган в $200-300 тыс. В 2015 году он уже был реализован на торгах этого же аукционного дома за $137,5 тыс. при эстимейте в $60 тыс.

На аукционе также была продана электрогитара Fender Mustang, сделанная в 1993 году специально для Кобейна, который являлся левшой. Формы таких инструментов зеркально повторяют очертания более привычных и распространенных моделей, созданных для правшей. Гитара был продана за $340 тыс. при эстимейте в $300-500 тыс. С молотка за $21875 ушел договор Nirvana со звукозаписывающей компанией Geffen Records, подписанный всеми участниками трио - Кобейном, Кристом Новоселиком и Дэйвом Гролом. Эксперты оценивали документ в $2-3 тыс.

Nirvana была создана Кобейном и Новоселиком в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых ярких представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля гранж. Она становилась лауреатом премий Grammy, American Music Awards и ряда других. В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн, страдавший от наркозависимости и проблем с психикой, покончил жизнь самоубийством.