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Российские космонавты на МКС напутствовали участников Географического диктанта

Космонавт Олег Скрипочка призвал россиян путешествовать по стране и восхищаться ей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка в воскресенье напутствовали участников акции "Географический диктант" с Международной космической станции.

"Мы сейчас общаемся с вами с Международной космической станции, и это пример того, как далеко может зайти география", - сказал Скворцов по видеосвязи участникам акции, собравшимся в Московском государственном университете.

Как отметил космонавт, только исследовав почти всю Землю, человек стал стремиться за ее пределы. "Возможно, наступят времена, когда мы откроем и заселим другие планеты и будем совершать великие географические открытия. А пока наша задача - приумножать знания о Земле. Только так мы сможем сберечь ее для будущих поколений", - заключил Скворцов.

Его коллега Олег Скрипочка рассказал, что космонавты, ежедневно пролетая над Россией, видят, как широка и прекрасна страна. "И чтобы понять это, необязательно подниматься на орбиту. Путешествуйте, восхищайтесь нашей страной и одновременно получайте знания, которые помогут вам стать отличниками по итогам географического диктанта", - пожелал космонавт.

В воскресенье Географический диктант напишут более чем на 5,7 тыс. площадок в России, в том числе в Центре управления полетами, и за рубежом.

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